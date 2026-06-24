Доллар в Украине фактически приблизился к новой психологической грани. 11 июня официальный курс достиг нового исторического максимума на уровне 44,97 гривны. Несмотря на то, что на сегодняшний день валюта несколько подешевела, она продолжает удерживаться около этой отметки. В результате в банках и обменных пунктах курс продажи уже превысил этот уровень.

В НБУ заявляют, что нынешнее ослабление гривны носит сезонный характер, а также обусловлено недостаточным предложением валюты со стороны экспортеров. В свою очередь, аналитики обращают внимание и на другие факторы, такие как рекордные объемы валютных интервенций, дефицит валюты и соотношение евро к доллару. Кроме того, упоминается, что отметка в 45 гривен – это не предельный уровень.

24 Канал выяснил , что повлияло на резкий рост курса доллара, почему в НБУ пошли на девальвацию гривны и станет ли курс в 45 гривен новой нормой.

Что происходит с курсом доллара?

Еще 10 июня официальный курс доллара достиг 44,84 гривны, что считалось историческим максимумом. Впрочем, 11 июня НБУ установил официальный курс на уровне уже 44,97 гривны, что фактически приблизило курс к новой психологической отметке и рекорду – 45 гривен.

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Несмотря на то, что официальный курс не превысил отметку в 45 гривен, по состоянию на утро 24 июня стоимость остается довольно близкой к этой границе – 44,88 гривны.

Стоит отметить, что в банках и обменных пунктах доллар уже кое-где превысил отметку в 45 гривен. В частности, по состоянию на 23 июня покупка доллара в банках обходится в среднем в 44,65 гривны, а продажа – в 45,15 гривны. Для сравнения: 16 июня курсы валют находились на следующем уровне: 44,55 гривны и 45,09 гривны соответственно.

В то же время в обменных пунктах, по данным finance.ua, доллары покупались в среднем по 44,53 гривны, а продавались – по 45,06 гривны.

В то же время, если посмотреть в разрезе банков, то курс обмена наличных валют там установлен на следующем уровне:

Приватбанк

В приложении банка указано, что покупка иностранной валюты составляет 44,55 гривны, а продажа – 45,05 гривны.

Ощадбанк

На сайте указано, что покупка осуществляется по курсу 44,65 гривны, а продажа – по курсу 45,15 гривны.

Monobank

Курсы валют в приложении находятся на следующем уровне: покупка – 44,60 гривны, а продажа – 45,04 гривны.

Как в НБУ комментируют ситуацию с ростом курса доллара

В комментарии для 24 Канала в НБУ объяснили, что динамика обменного курса гривны отражает влияние рыночных факторов.

Динамика обменного курса гривны отражает влияние рыночных факторов. Когда чистый спрос на валюту (то есть спрос минус предложение) увеличивается – гривна ослабевает, когда уменьшается – гривна укрепляется, – отмечает регулятор.

В июне чистый спрос на валюту сезонно вырос:

С одной стороны, это следствие повышенного валового спроса на фоне активных бюджетных расходов (превышающих уровни за аналогичный период прошлого года), значительных оборонных потребностей и спроса со стороны топливно-энергетического комплекса и импортеров потребительских товаров.

С другой стороны, предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса сезонно сократилось. Хотя снижение предложения со стороны аграриев не было критическим, а продажи валюты благотворительными организациями поддержали его, оно оказалось недостаточным для полного покрытия валового спроса.

Такая ситуация, а именно – более быстрый рост спроса по сравнению с предложением, поддерживала повышенный чистый спрос на валюту и обусловливала ослабление гривны в июне.

В НБУ отмечают, что чистый спрос, то есть спрос за вычетом предложения, на безналичную валюту со стороны клиентов с начала июня вырос до 147 миллионов долларов в день. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 107 миллионов долларов в день, а в апреле – 118 миллионов долларов в день.

Это привело к тому, что курс гривны к доллару большую часть дней двигался в сторону ослабления, приближаясь к отметке 45 гривен за доллар.

В то же время в последние дни он стабилизировался на уровне около 44,8 – 44,9 гривны за доллар. Спрос населения на наличную валюту оставался сдержанным: на уровне около 19 миллионов долларов в день в июне по сравнению с 44 миллионами долларов в день в марте,

– добавляют в ведомстве.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала обращает внимание на другой аспект ситуации. Он отметил, что на прошлой неделе Украина получила один из крупнейших за всю историю объемов валютных интервенций НБУ – почти 1,4 миллиарда долларов.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик На сегодняшний день, по итогам прошлой недели, мы имеем третий по величине в истории объем валютных интервенций со стороны Нацбанка – почти 1,4 миллиарда долларов. И это не просто так, это происходит на фоне значительного дефицита валюты.

По его словам, дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках был спровоцирован слабостью продавцов, которые в настоящее время сдерживают продажу валютной выручки.

Общую ситуацию на валютном рынке в НБУ характеризуют как контролируемую, в частности после мартовского шока она стабилизировалась в апреле-мае на фоне снижения чистого спроса.

Впрочем, там добавляют, что гибкость курса на самом деле работает в обе стороны: гривна может как ослабляться, так и укрепляться, отражая изменения на рынке.

Влияние сезонности и внешних факторов на курс

Несмотря ни на что, в НБУ подтверждают, что нынешнее ослабление гривны, в частности, частично связано с сезонными факторами. Так, предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса сезонно сократилось, однако это сокращение не было существенным.

Если же сравнивать с прошлым годом, то за 5 месяцев текущего года валовое предложение валюты со стороны клиентов было на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако её прирост оказался недостаточным для полного покрытия роста валового спроса на валюту, что привело к ослаблению гривны,

– отметил регулятор.

Отдельно стоит выделить и внешние факторы, в частности глобальные валютные колебания. Дело в том, что украинский валютный рынок реагирует на изменения в паре евро/доллар:

когда евро дешевеет по отношению к доллару, часть импортеров активизирует его покупку для будущих расчетов по контрактам.

В свою очередь, экспортеры, получающие валютную выручку в евро, могут откладывать ее продажу в ожидании более выгодного курса.

Как следствие, когда происходят глобальные курсовые изменения, курс гривны к доллару часто меняется в одном направлении с другими иностранными валютами.

Шевчишин в целом согласен с тем, что на валютный рынок влияет повышенный спрос на валюту, однако обращает внимание, что нынешняя ситуация отличается от мартовской.

Сейчас это не столько высокий уровень, как это было, например, в марте, когда стремительно скупали и топливо, и удобрения, и всё, что можно было закупить, и курс рос. Именно тогда были очередные максимумы дефицита валюты,

– объясняет он.

Отдельно эксперт обращает внимание на роль курса евро по отношению к доллару. По его словам, после брифинга НБУ на прошлой неделе курс евро к гривне несколько скорректировался, что позволило сдержать дальнейший рост доллара.

Если вы посмотрите, то доллар фактически удержался ниже 45 гривен по официальному курсу благодаря евро, который был скорректирован,

– отмечает Шевчишин.

По словам аналитика, в настоящее время именно динамика мировой валютной пары евро/доллар является одним из ключевых факторов для украинского валютного рынка. Он напоминает, что в середине мая курс евро составлял около 1,18 доллара, тогда как сейчас опустился ниже 1,15.

Евро продолжает снижаться. И это, соответственно, приводит к курсовым пересчетам,

– говорит эксперт.

Шевчишин объясняет, что у НБУ есть несколько вариантов реакции на такие изменения: он может удерживать курс доллара и корректировать курс евро, фиксировать курс евро и повышать курс доллара, либо применять смешанный подход.

Если еще по состоянию на 22 июня, по данным TradingEconomics, пара евро/доллар выглядела так: 1 евро – примерно 1,145 доллара США, то по состоянию на утро 24 июня евро опустилось до 1,135 доллара.

Такое ослабление европейской валюты происходит под давлением укрепления доллара из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки позднее в этом году. В свою очередь, Европейский центральный банк уже повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце.

Для справки: повышение процентных ставок обычно укрепляет валюту, поскольку делает её более привлекательной для инвесторов, а снижение ставок, напротив, ослабляет валюту из-за оттока капитала в другие валюты.

Будет ли гривна и дальше девальвировать

Несмотря на то, что официальный курс пока не достиг психологической отметки, Шевчишин считает, что рынок уже фактически вышел на новый уровень.

45 гривен – это новый уровень, которого курс уже достиг. И это не конец пути. Возможно, это пауза, мы потопчемся на этом месте, но это будет промежуточная пауза перед следующим ростом,

– говорит аналитик.

По его оценке, официальный курс может преодолеть отметку в 45 гривен уже в ближайшее время, в частности на этой неделе.

А вот в комментарии для 24 Канала финансовый аналитик Виталий Шапран выразил сомнение в том, что Национальный банк пойдет на существенное ослабление гривны.

По его оценке, при благоприятных условиях украинская валюта даже может несколько укрепиться. Эксперт объясняет, что на рост курса доллара до отметки около 45 гривен повлияло длительное подорожание нефтепродуктов.

Виталий Шапран, бывший член Совета Национального банка Украины Поскольку Украина в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, такие ценовые колебания ощутимо сказываются на валютном рынке и экономике в целом. Кроме того, среди факторов, которые могли повлиять на курсовую динамику, также есть и бюджет.

Шапран напоминает, что в госбюджете на этот год курс заложен на уровне 45,7 гривны за доллар, но стоит добавить, что этот показатель не является ориентиром для регулятора. Это исключительно расчетный показатель, который рассчитывает Минэкономики.

Сам НБУ не дает курсовых прогнозов, но подтверждает в комментарии, что неизменной задачей регулятора остается стабильность на рынке.

Для НБУ этот показатель не является целью или ориентиром. Обычно по факту гривна оказывается более устойчивой, чем заложено в бюджете. Добавим, что у Национального банка нет целевого курса. НБУ, напротив, заинтересован в том, чтобы курс всё больше и больше определялся рынком, а способность рынка к самобалансировке росла,

– поясняет НБУ.

В то же время именно НБУ готов реагировать на изменения ситуации на валютном рынке, используя свой инструментарий и имеющиеся международные резервы. По состоянию на 1 июня их объем составлял почти 45,7 миллиарда долларов США, что обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

Таким образом, курс в 45 гривен за доллар выглядит сейчас как новая отправная точка для рынка этим летом. А его дальнейшее движение будут определять не только внутренние факторы, но и глобальная ситуация на валютном рынке, в частности соотношение пары евро/доллар.