Центробанк России готовится к полному прекращению торгов долларом США, – СМИ

В России рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на оборот долларов США. Это один из сценариев центробанка государства-агрессора. Об этом сообщают российские СМИ.

Российский центральный банк подготовил прогнозы по развитию различных ситуаций на валютном рынке. Стрессовый вариант включает ограничение торговли долларами в России.

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В России могут серьезно ограничить оборот доллара

Согласно этому сценарию, в России практически никто не сможет торговать долларами. Тогда как на внебиржевом рынке, где сейчас осуществляются операции, останутся лишь два банка. Напомним, что Московская фондовая биржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций, которые США ввели в середине июня.

Сейчас российский центробанк высчитывает официальные курсы валют благодаря операциям, которые банки проводят между собой вне биржи. В то же время сделки по слишком низким или слишком высоким курсом отсекаются, чтобы исключить возможность манипулирования валютным рынком.

Центробанк России также рассматривает сценарий прекращения торгов и китайским юанем. Это признала в начале июля руководительница регулятора Эльвира Набиуллина.

Стоит также добавить, что российский центральный банк засекретил данные о валютных торгах на внебиржевом рынке, поскольку официальная Москва опасается новых санкций. Кроме того, регулятор удалил с сайта все данные о валютных торгах, которые были обнародованы ранее.