Наличка в банках и обменниках подорожала – актуальный курс валюты в Украине

В пятницу, 26 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,92 гривны, тогда как курс евро вырос до 50,92 гривны. Как это повлияло на стоимость иностранной наличности в обменных пунктах – читайте далее.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 26 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,63 гривны (без изменений), а продажа – 45,14 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). Покупка евро осуществляется по 50,80 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,45 гривны (+3 копейки).

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Что с курсом валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,97 гривны (+2 копейки), а продажа – 44,98 гривны (-2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (-2 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,30 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (+10 копеек).

Какой курс в обменных пунктах?

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,75 гривны (+27 копеек), а продают – по 45,10 гривны (+7 копеек).

(+27 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 51,25 гривны (+32 копейки), а продают – по 51,63 гривны (-9 копеек).

Отметим, что текущее подорожание иностранной валюты в целом соответствует заложенным в бюджет Украины показателям. Например, средневзвешенный курс доллара на 2026 год предусмотрен на уровне 45,7 гривны, тогда как официальный курс в настоящее время почти достиг 45 гривен.

В то же время на наличном рынке дефицита пока нет. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, текущие курсовые колебания в конце июня в основном обусловлены ситуативными настроениями и спекулятивными факторами.