Какой курс валюты в банках?
- По состоянию на утро 26 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,63 гривны (без изменений), а продажа – 45,14 гривны (+1 копейка).
- Покупка евро осуществляется по 50,80 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,45 гривны (+3 копейки).
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Что с курсом валюты на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,97 гривны (+2 копейки), а продажа – 44,98 гривны (-2 копейки).
- В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,30 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (+10 копеек).
Какой курс в обменных пунктах?
- По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,75 гривны (+27 копеек), а продают – по 45,10 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 51,25 гривны (+32 копейки), а продают – по 51,63 гривны (-9 копеек).
Отметим, что текущее подорожание иностранной валюты в целом соответствует заложенным в бюджет Украины показателям. Например, средневзвешенный курс доллара на 2026 год предусмотрен на уровне 45,7 гривны, тогда как официальный курс в настоящее время почти достиг 45 гривен.
В то же время на наличном рынке дефицита пока нет. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, текущие курсовые колебания в конце июня в основном обусловлены ситуативными настроениями и спекулятивными факторами.