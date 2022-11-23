Котировки Индекса доллара США минимально подешевели, но в целом динамика на рынке остается стабильной. Больше об изменениях в валютном секторе – читайте в материале 24 канала.
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Инвесторы сдерживают свой аппетит к риску в преддверии публикации протокола по последней встрече Федеральной резервной системы США. Благодаря этим данным можно будет сформулировать ожидания перспектив инфляции и процентных ставок, пишет CNBC.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в среду, 23 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 107,04, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,17%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года также зафиксировали наибольшее двухдневное падение котировок Индекса доллара США за почти 14 лет.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
По состоянию на 23 ноября евро вырос на 0,03%, а британский фунт укрепил свои позиции на 0,04%. Рынок криптовалют остается волатильным. Курс биткоина, являющийся флагманом рынка, колеблется между потерями и укреплением позиций. В последний раз стоимость криптовалюты упала на 0,21% до 16 163 долларов за монету, сообщает CNBC.
Больше фактов о динамике доллара США:
- В целом 2022 стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Этот показатель потерял более 6% от максимума за 20 лет, зафиксированного в октябре. Этому способствовало падение инфляции в США, что спровоцировало волну ожиданий смягчения политики Федерального резерва;
- В то же время с начала текущего года Индекс доллара укрепил позиции по отношению к корзине из 6 валют примерно на 12%, информирует Reuters.