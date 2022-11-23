Котировки Индекса доллара США минимально подешевели, но в целом динамика на рынке остается стабильной. Больше об изменениях в валютном секторе – читайте в материале 24 канала.

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Инвесторы сдерживают свой аппетит к риску в преддверии публикации протокола по последней встрече Федеральной резервной системы США. Благодаря этим данным можно будет сформулировать ожидания перспектив инфляции и процентных ставок, пишет CNBC.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в среду, 23 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 107,04, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,17%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года также зафиксировали наибольшее двухдневное падение котировок Индекса доллара США за почти 14 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

По состоянию на 23 ноября евро вырос на 0,03%, а британский фунт укрепил свои позиции на 0,04%. Рынок криптовалют остается волатильным. Курс биткоина, являющийся флагманом рынка, колеблется между потерями и укреплением позиций. В последний раз стоимость криптовалюты упала на 0,21% до 16 163 долларов за монету, сообщает CNBC.

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