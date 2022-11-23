Котирування Індексу долара США мінімально подешевшали, але загалом динаміки на ринку залишається стабільною. Більше про зміни у валютному секторі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Інвестори стримують свій апетит до ризику напередодні публікації протоколу з останньої зустрічі Федеральної резервної системи США. Завдяки цим даним можна буде сформулювати очікування щодо перспектив інфляції та процентних ставок, пише CNBC.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у середу, 23 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 107,04, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,17%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року також зафіксували найбільше дводенне падіння котирувань Індексу долара США за майже 14 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Станом на 23 листопада євро виросло на 0,03%, а британський фунт зміцнив свої позиції на 0,04%. Ринок криптовалют залишається волатильним. Курс біткойна, який є флагманом ринку, коливається між втратами та зміцненням позицій. Востаннє вартісність криптовалюти впала на 0,21% до 16 163 доларів за монету, повідомляє CNBC.

Більше фактів про динаміку долара США: