Котировки Индекса доллара США потеряли минимальные позиции на рынке. В общем, американская валюта колеблется на уровне близком к максимуму за неделю. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
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Дело в том, что инвесторы готовятся к комментариям Федерального резерва. В частности, речь идет о главе центробанка. Также они ожидают сверхважного отчета о ситуации на рынке труда в США за последний месяц. CNBC. Эти данные являются одним из важных элементов для понимания текущей экономической ситуации в стране.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в среду, 30 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,45, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,35%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года зафиксировали наибольший двухдневный обвал. Индекса доллара США за почти 14 лет.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше фактов о динамике доллара США:
- В целом 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного укрепления американской валюты в 2022 году стала политика Федерального резерва;
- На сегодня трейдеры оценивают шансы на то, что американский центробанк замедлит темпы поднятия ставок в 63,5%, а вероятность еще одного агрессивного повышения – в 36,5%.