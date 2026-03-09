Что происходит с ценой акций сейчас?
Государственная индийская нефтяная компания (IOC.NS) почувствовала падение в размере 4,6%, сообщает Reuters.
Другие акции снизились так:
- Hindustan Petroleum – на 4,9%;
- Bharat Petroleum – на 5,4% (если падение продолжится, то для этих акций, оно станет самым стремительным с июня 2024 года).
Разгром потянул за собой индекс нефтегазовой отрасли Nifty, он снизился на 2,7% и индекс энергетики – на 2,1% ниже, тогда как бенчмарк Nifty 50 – снизился на 2,8%,
– указывает издание.
Заметим, индекс нефти и газа упал на 6,6%. Это произошло после американо-израильского удара по Ирану, который был осуществлен еще на прошлой неделе.
Важно! Ведущий НПЗ Индии Reliance Industries "снизился" на 0,4%. Ранее его падение составило – 2,5%.
Почему на Индию влияет ситуация на Ближнем Востоке?
Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, указывает Reuters. Сейчас эта страна импортирует более 80% сырой нефти для собственных нужд.
Индия, второй по величине импортер сжиженного нефтяного газа в мире, потребила 33,15 миллиона метрических тонн этого газа для приготовления пищи в прошлом году, при этом импорт удовлетворял около двух третей спроса,
– говорится в сообщении.
Для понимания, именно на поставщиков с Ближнего Востока приходится наибольшая доля сжиженного нефтяного газа, поставляемого в Индию. Сейчас это более 85%.
Как изменилась ситуация на рынке нефти?
Цены на нефтяном рынке ощутимо выросли. Они поднялись почти на 26%. Это самые высокие показатели, начиная с 2022 года. Такие изменения стали следствием ситуации на Ближнем Востоке. В частности, сокращения поставок и добычи.
Движение через Ормузский пролив остается затрудненным. Танкеры – не имеют возможность пересечь его. Соответственно, экспортироваться добытое сырье через этот путь не может.