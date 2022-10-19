Индекс доллара США по состоянию на вторник, 18 октября, продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Хотя и колебания минимальны.

Актуально Золото – один из самых популярных активов во время кризисов: что прогнозируют эксперты

Позиции доллара США

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,01, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,03%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,01, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 0,03%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 1,62%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,98%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,70%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,48%.

Ситуация на валютном рынке