Индекс доллара США по состоянию на вторник, 18 октября, продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Хотя и колебания минимальны.
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Позиции доллара США
К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,01, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,03%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,01, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 0,03%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 1,62%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,98%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,70%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,48%.