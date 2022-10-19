Індекс долара США станом на вівторок, 18 жовтня, продовжує демонструвати від'ємну динаміку. Хоча й коливання мінімальні.
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Позиції долара США
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,01, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,03%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,01, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 0,03%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1,62%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,98%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,70%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,48%.