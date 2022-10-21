К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 113,81, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,82%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 113,77, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,77%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:
За последний месяц этот показатель вырос на 0,49%;
За 3 месяца индекс усилил позиции на 6,57%;
С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,51%;
За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,45%.