На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 113,81, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,82%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 113,77, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,77%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
За останній місяць цей показник виріс на 0,49%;
За 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,57%;
Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,51%;
Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,45%.