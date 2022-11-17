Индекс доллара США демонстрирует положительную динамику на рынке, пока инвесторы оценивают смешанные сигналы относительно американской экономики, пишет Reuters.
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В последние недели доллар США существенно ослабил свои позиции относительно корзины из 6 основных валют на фоне последних данных об инфляции и комментарии от Федерального резерва, которые спровоцировали ожидания, что американский центробанк в дальнейшем будет проводить менее агрессивную политику.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в понедельник, 17 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,87, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,56%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- В ходе торгов котировки колебались в диапазоне 106,10 – 106,96, согласно данным Yahoo!Finance;
- В целом 2022 стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".