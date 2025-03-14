Самый большой обвал доллара с 2008 года: что происходит с валютой США

Доллар США в пятницу немного восстановил позиции на рынке, но позже вернулся к обесцениванию. Более того, в 2025 году валюта уже зафиксировала самый большой обвал за 17 лет.

Что происходит с долларом США

В пятницу, 14 марта, доллар США растет в цене третью сессию подряд. Однако с начала года валюта существенно обвалилась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Одна из главных причин сегодняшнего роста доллара – это эскалация мирового торгового напряжения, которая давила на евро и другие валюты. Напомним, что Трамп пригрозил 200% пошлинами на вина и другие алкогольные напитки в ответ на 50% тарифы блока на американское виски и другие товары.

Он также подтвердил свою позицию о введении взаимных тарифов против глобальных торговых партнеров, которые должны вступить в силу 2 апреля. Напомним, что только один день пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Сначала Индекс доллара США вырос до 104, но на данный момент торгуется на уровне 103,77, информирует MarketWatch. При этом за предыдущую неделю доллар США упал в цене на 3,5%. С начала 2025 года доллар просел в цене на 4,35%. Тогда как, по данным Bloomberg, доллар подешевел более чем на 3% в 2025 году, что является худшим показателем с начала года с 2008 года.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: