Доллар дешевеет в обменных пунктах: какой курс валюты на наличном рынке

Официальный курс доллара на понедельник, 15 июня, составляет 44,81 гривны, а евро — 51,85 гривны. Правда, обменные пункты и банки предлагают несколько иные цены.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 13 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,52 гривны ( -7 копеек), а продажа — 45,10 гривны ( -2 копейки).

-7 копеек), а продажа — -2 копейки). Покупка евро проходит по 51,55 гривны ( -13 копеек), а продажа – по 52,27 гривны (+4 копейки).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,87 гривны ( -3 копейки), а продажа – 44,90 гривны ( без изменений).

-3 копейки), а продажа – без изменений). Зато покупка евро проходит по 52,10 гривны ( без изменений), а продажа – по 52,23 гривны ( -2 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,32 гривны ( -22 копейки), а продают – по 44,97 гривны ( +4 копейки).

-22 копейки), а продают – по +4 копейки). Евро покупают по 51,66 гривны ( -20 копеек), а продают – по 52,37 гривны ( +16 копеек).

Что будет с курсом доллара?

Для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что НБУ действует в режиме управляемой гибкости. То есть валютный рынок и текущая ситуация находятся под контролем Нацбанка. В то же время эксперт добавляет, что сейчас, в период сезонной стабильности и укрепления, гривна резко девальвировала по отношению к доллару и евро.

Аналитик объясняет, что среди возможных причин НБУ для ослабления гривны – сохранение международных резервов, получение большего количества гривен от внешней помощи при конвертации и демонстрация рынку возможных курсов.

Напомним, что 10 июня курс доллара достиг нового исторического максимума – 44,84 гривны.