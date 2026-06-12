Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на цену нефти?

Стало известно, что Трамп отменил удары по Ирану, сообщает Reuters.

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Более того, западный источник сообщил, что меморандум между США и Ираном все-таки может быть заключен. Вероятно, это произойдет уже в это воскресенье. Интересно, что вскоре иранское информационное агентство Fars опровергло эту информацию.

Этот меморандум не является окончательным миром. Он предусматривает перемирие на следующие 60 дней. В течение этого периода должно состояться обсуждение ядерных и экономических вопросов.

Важным фактором, влияющим на цену нефти, является низкий уровень запасов этого сырья в мире. Вероятно, они еще больше сократятся, несмотря на заключение соглашения. Ведь на возобновление поставок потребуется время.

Организация стран-экспортеров нефти в четверг снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 000 баррелей в день с прежних 1,17 миллиона баррелей в день, что стало вторым подряд пересмотром в сторону понижения,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Goldman обновил прогноз. Теперь он ожидает, что цена нефти Brent в 2027 году достигнет 80 долларов за баррель. Это значение ниже, чем предполагалось ранее, ведь банк прогнозирует возобновление экспорта.

Каковы цены на нефть 12 июня 2026 года?

По данным издания Trading Economics, цены на нефть 12 июня упали следующим образом:

Нефть марки Brent сегодня стоит 87,39 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 84,95 доллара за баррель.

Российская Urals – 78,39 доллара за баррель.

Какова ситуация в Ормузском проливе на данный момент?