Котировки Индекса доллара США вернулись к росту на фоне заявлений от глав крупнейших американских банков о приближении рецессии.
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Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в среду, 7 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,62, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,04%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Прогнозы от экспертов
Главы банков JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, ожидающие ухудшения состояния экономики уже в 2023 году, поскольку инфляция чревата спросом.
Мы прогнозировали рецессию в США, Великобритании, Евро зоне и Японии. Это часть нашего базового сценария,
– заявили в Commonwealth Bank of Australia.
Больше новостей о долларе США:
- В целом 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного укрепление американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва;
- За прошлую неделю доллар США потерял 1,4% во время торгов.