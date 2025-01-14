Доллар взлетел в цене до максимума за более чем годы

Доллар США незначительно просел в цене, но торгуется вблизи пикового за более чем 2 года. На валюту влияют сигналы из первой экономики мира США.

Почему растет доллар в цене

Во время торгов во вторник, 14 января, доллар США торгуется возле пикового уровня за более чем 2 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На динамику валюты влияют ожидания трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики американского центрального банка.

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Сейчас трейдеры уменьшили свои ожидания по снижению ставки в США в 2025 году после сильных экономических данных. Кроме того, таможенная политика Трампа вместе с взвешенным подходом Федерального резерва по монетарной политике способствовали росту доходности государственных облигаций и подорожанию доллара. Сильный доллар давит на британский фунт, евро и японскую иену.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Сначала Индекс доллара США вырос на 0,16% до 109,59. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 109,39, упав на 0,51%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 109,33 до 109,68. Напомним, что в понедельник Индекс доллара США подорожал до пикового уровня за 26 месяцев. Речь идет о показателе на уровне 110,17.

К теме! Доллар – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. За год доллар подорожал более чем на 7%.

В то же время фунт стерлингов фиксирует потери на рынке. Британская валюта упала до минимального уровня с ноября 2023 года. Курс японской иены не слишком изменился, но торгуется вблизи минимума за 6 месяцев.