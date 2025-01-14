Цены на мировом рынке нефти

Во время торгов во вторник, 14 января, на рынке нефть фиксируют незначительный спад. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. При этом цены на черное золото остаются на пиковом уровне за 4 месяца.

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Сейчас главным фактором влияния на рынке нефти остаются новые санкции США против России. Официальный Вашингтон усилил давление на так называемый теневой флот России, который используют для экспорта нефти в обход санкций.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 28 центов или на 0,40%. Сорт нефти торгуется на уровне 80,73 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 18 центов или на 0,2%. Контракты на американскую нефть стоят 78,64 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: