Прогнозировать все сложнее – каким будет курс валют в Украине в конце апреля

В последнюю декаду апреля ситуация на валютном рынке не предусматривает резких изменений. В частности, Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости", что предусматривает умеренные курсовые колебания.

Какой будет ситуация в конце апреля?

В то же время разница между ценами покупки и продажи будет оставаться незначительной. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Смотрите также Откуда берется курс гривны – что такое межбанк и как он работает

По словам эксперта, наличный рынок и в дальнейшем будет ориентироваться на безналичные курсы, поэтому изменения будут умеренными: разница с межбанком будет оставаться незначительной, а стоимость валют – близкой к его уровням.

Пока нет факторов, которые могли бы существенно повлиять на курсовые показатели, поэтому резких колебаний в ближайшее время не ожидают.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА То есть рынок войдет в достаточно комфортное и в меру предсказуемое состояние, когда колебания курсов не будут хаотичными, а Нацбанку не придется "заливать за край" безналичный рынок валютными интервенциями.

Банкир отмечает – курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка, прежде всего соотношений евро-доллар и гривна-доллар. Поэтому все глобальные события, особенно связанные с войной на Ближнем Востоке, быстро сказываются на позициях евровалюты.

Европа более зависима от энергоресурсов, поэтому в случае обострений евро ослабевает из-за рисков роста цен и ускорения инфляции, а при стабилизации ситуации – может частично отыгрывать позиции.

Например, 6 – 7 апреля нефть стремительно дорожала, в моменте почти достигнув 120 долларов за баррель, что усилило доллар и ослабило евро (1,1575 доллара). Впрочем, уже на следующий день после новостей о перемирии ситуация изменилась: цена "черного золота" упала до 94,75 доллара за баррель, а евро частично отыграло потери (1,1661 доллара).

Поэтому прогнозировать поведение евро становится все сложнее из-за постоянной "турбулентности". Правда, при отсутствии еще больших обострений войны и роста цен на нефть соотношение евро к доллару будет находиться в пределах 1,16 – 1,17.

Для Украины это означает, что каждая "сотая" в паре евро-доллар добавляет ориентировочно 40 – 50 копеек к текущему курсу евро,

– объяснил банкир.

Поэтому укрепление евро к доллару означает подорожание евровалюты в Украине, а усиление доллара, наоборот, сдерживает курс евро или даже толкает его вниз.

Характеристики рынка с 20 по 26 апреля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,5 – 44,25 гривны за доллар и 49,5 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 43,5 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 апреля. Доллар будет стоить 43,89 гривны, тогда как евро – 51,77 гривны.