Доллар США снова просел на рынке, а его главные конкуренты – укрепляют позиции

Позиции доллара в понедельник немного ослабли. Что происходит с котировками Индекса доллара США и динамикой других валют читайте в материале 24 канала.

Доллар США обесценивается на рынке, поскольку оживление на рынке привело к удорожанию акций и рисковых валют, пишет издание Reuters.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на понедельник, 19 декабря, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,32 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,36%, а колебался в диапазоне 104,13 – 104,84. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта еврозоны выросла на 0,4%. Схожую динамику продемонстрировал и британский фунт. Эта денежная единица укрепила свои позиции на 0,7%. Однако обе валюты остаются ниже тех уровней, которые были до последних решений соответствующих центральных банков.

Японская иена существенно выросла в цене, сообщает Reuters. Этому способствовали заявления властей страны о потенциальном пересмотре плана борьбы с дефляцией – повышении покупательной способности национальной валюты. Иена выросла на 0,6% до 135,91 за доллар после того, как в начале сессии валюта достигла максимума на уровне 135,80 иены за доллар, согласно CNBC.

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