Долар США знову просів на ринку, а його головні конкуренти – зміцнюють позиції

Позиції долара у понеділок трохи ослабли. Що відбувається з котируваннями Індексу долара США та динамікою інших валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Долар США знецінюється на ринку, оскільки пожвавлення на ринку призвело до здорожчання акцій та більш ризикових валют, пише видання Reuters.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на понеділок, 19 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,32 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,36%, а коливався в діапазоні 104,13 – 104,84. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді на валютному ринку зафіксували найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта Єврозони виросла на 0,4%. Схожу динаміку продемонстрував й британський фунт. Ця грошова одиниця зміцнила свої позиції на 0,7%. Проте обидві валюти залишаються нижче тих рівнів, які були до останніх рішень відповідних центральних банків.

Натомість японська єна суттєво виросла в ціні, інформує Reuters. Цьому сприяли заяви влади країни про потенційний перегляд плану щодо боротьби з дефляцією – підвищення купівельної спроможності національної валюти. Єна зросла на 0,6% до 135,91 за долар після того, як на початку сесії валюта сягнула максимуму на рівні 135,80 єни за долар, згідно з CNBC.

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