Каков курс валюты в банках

По состоянию на утро 1 июля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,45 гривны (-7 копеек), а продажа – 44,98 гривны (-5 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-5 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,72 гривны (-7 копеек), а продажа – по 51,37 гривны (-7 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,75 гривны (-13 копеек), а продажа – 44,80 гривны (-15 копеек).

(-13 копеек), а продажа – (-15 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,21 гривны (-14 копеек), а продажа – по 51,35 гривны (-13 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,26 гривны (-10 копеек), а продают – по 44,85 гривны (без изменений).

(-10 копеек), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,78 гривны (-17 копеек), а продают – по 51,52 гривны (-21 копейка).

К слову, несмотря на "громкие" события июня, в июле ситуация на валютном рынке должна оставаться относительно спокойной. В частности, не ожидается существенного завышения наличных цен в обменных пунктах.

В то же время эксперты отмечают, что для валютного рынка важен не сам факт изменения курса, а его характер. Плавные колебания позволяют участникам адаптироваться к новым условиям, тогда как резкие скачки могут спровоцировать излишний ажиотаж.