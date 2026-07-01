Який курс валюти в банках

Станом на ранок 1 липня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,45 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,98 гривні (-5 копійок).

(-7 копійок), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,72 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,37 гривні (-7 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,75 гривні (-13 копійок), а продаж – по 44,80 гривні (-15 копійок).

(-13 копійок), а продаж – по (-15 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,21 гривні (-14 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (-13 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,26 гривні (-10 копійок), а продають – по 44,85 гривні (без змін).

(-10 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,78 гривні (-17 копійок), а продають – по 51,52 гривні (-21 копійка).

До слова, попри "гучні" події червня, у липні ситуація на валютному ринку має залишатися відносно спокійною. Зокрема, не очікують суттєвого завищення готівкових цін в обмінниках.

Водночас експерти зауважують, що для валютного ринку важливий не сам факт зміни курсу, а її характер. Плавні коливання дозволяють учасникам адаптуватися до нових умов, тоді як різкі стрибки можуть спровокувати зайвий ажіотаж.