Валюта дорожает для украинцев – какие цены предлагают обменники

Во вторник, 19 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 44,15 гривны, а евро – 51,41 гривны. После подорожания валюты цены на наличные для обычных граждан также изменились.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 19 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,88 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,39 гривны (+2 копейки).

(+3 копейки), а продажа по (+2 копейки). Покупка евро проходит по 51,10 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,80 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,99 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44 гривны (+1 копейка).

(-1 копейка), а продажа – по (+1 копейка). Зато покупка евро проходит по 51,50 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,65 гривны (+2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,38 гривны (-16 копеек), а продают – по 44,09 гривны (без изменений).

(-16 копеек), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 51,31 гривне (-4 копейки), а продают – по 51,86 гривны (+7 копеек).

Что будет с долларом в ближайшие дни?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что спрос на валюту будет оставаться выше предложения, прежде всего из-за активности импортеров топлива.

В течение 18 – 24 мая эксперт допустил колебания курса доллара в пределах 43,75 – 44,35 гривны, тогда как евро уже привычно будет демонстрировать широкий диапазон в 50,50 – 52,50 гривны.

Резкие скачки или падение курсов для украинцев и в дальнейшем будут сдерживать интервенции Нацбанка, которые не должны превышать 800 – 850 миллионов долларов в неделю.