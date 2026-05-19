Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 19 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,88 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,39 гривні (+2 копійки).

(+3 копійки), а продаж по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 51,10 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (+8 копійок).

Дивіться також Не лише звичний долар – у якій валюті зберігати гроші найбезпечніше

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,99 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44 гривні (+1 копійка).

(-1 копійка), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,65 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,38 гривні (-16 копійок), а продають – по 44,09 гривні (без змін).

(-16 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 51,31 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,86 гривні (+7 копійок).

Що буде з доларом найближчими днями?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що попит на валюту залишатиметься вищим за пропозицію, насамперед через активність імпортерів пального.

Протягом 18 – 24 травня експерт допустив коливання курсу долара в межах 43,75 – 44,35 гривні, тоді як євро вже звично демонструватиме ширший діапазон у 50,50 – 52,50 гривні.

Різкі стрибки чи падіння курсів для українців і надалі стримуватимуть інтервенції Нацбанку, які не мали б перевищувати 800 – 850 мільйонів доларів на тиждень.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати