Официальный курс валюты изменили – вырастут ли цены на евро и доллар 18 июня

Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 18 июня. После серии рекордов курс доллара и евро практически не изменился.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 17 июня торговался по 44,78 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 16 июня. Официальный курс евро составил 51,94 гривны, то есть его курс упал на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 18 июня курс валюты будет следующим:

доллар – 44,80 гривны (+2 копейки);

евро — 51,93 гривны (-1 копейка).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 17 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,55 гривны , а продажа – 45,06 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,95 гривны , а продажа – 44,90 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,49 гривны, а продажа – 44,99 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 17 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 51,75 гривны , а продажа – 52,39 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 52,20 гривны , а продажа – 52,35 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 52,04 гривны, а продажа – 52,51 гривны.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой напомнил, что одним из ключевых событий этой недели станет заседание монетарного комитета Нацбанка 18 июня, на котором регулятор, в частности, пересмотрит учетную ставку.

Наиболее вероятным сценарием банкир считает сохранение показателя на уровне 15%, что в целом якобы соответствует текущим рыночным ожиданиям, ведь основные риски для экономики Украины остаются актуальными.