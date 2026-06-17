Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 17 июня торговался по 44,78 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 16 июня. Официальный курс евро составил 51,94 гривны, то есть его курс упал на 9 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 18 июня курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,80 гривны (+2 копейки);
- евро — 51,93 гривны (-1 копейка).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 17 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,55 гривны, а продажа – 45,06 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,95 гривны, а продажа – 44,90 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,49 гривны, а продажа – 44,99 гривны.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой напомнил, что одним из ключевых событий этой недели станет заседание монетарного комитета Нацбанка 18 июня, на котором регулятор, в частности, пересмотрит учетную ставку.
Наиболее вероятным сценарием банкир считает сохранение показателя на уровне 15%, что в целом якобы соответствует текущим рыночным ожиданиям, ведь основные риски для экономики Украины остаются актуальными.