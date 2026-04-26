Курс валют в конце недели: можно ли в обменниках найти доллар дешевле 44 гривен

Уже в понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара в Украине составит 44 гривны, а евро – 51,54 гривны. Однако пока цены в обменниках для граждан отличаются.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 26 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,15 гривны (-7 копеек).

(-5 копеек), а продажа по (-7 копеек). Покупка евро проходит по 51,10 гривны (-12 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,95 гривны (+5 копеек), а продажа – по 43,88 гривны (-10 копеек).

(+5 копеек), а продажа – по (-10 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,71 гривне (-4 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,39 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,93 гривны (+10 копеек).

(-3 копейки), а продают – по (+10 копеек). Евро покупают по 51,14 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,91 гривны (-3 копейки).

Что будет с курсом на следующей неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что относительную стабильность курса доллара в течение 27 апреля – 3 мая сохранит Нацбанк, контролируя ситуацию на валютном рынке.

Более того, положительным сигналом для Украины стало разблокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро, который сможет уравновесить государственный бюджет, уменьшив еще один весомый фактор девальвационного давления.

Правда, рынок не является полностью застрахованным от негативного влияния, например из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.