Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 18 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,83 гривні (+8 копійок), а продаж по 44,37 гривні (+12 копійок).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (-5 копійок), а продаж – по 43,99 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,78 гривні (+35 копійок), а продають – по 44,10 гривні (+17 копійок).

Яким буде курс долара далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що протягом цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною.

Курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, а різкі стрибки чи падіння унеможливлюватиме участь Нацбанку.

Опосередковано на показники впливатимуть і рівень споживчих цін, геополітична ситуація, міжнародна підтримка та, звісно, наслідки повномасштабного вторгнення Росії.

