Каким будет курс доллара в ближайшие дни – прогноз для украинцев

В последнюю декаду мая ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться относительно стабильной. Вероятно, что курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, тогда как евро будет демонстрировать более широкий диапазон в 50,50 – 52,50 гривны.

Что влияет на курс валюты?

Нацбанк сохранит ключевую роль и при необходимости будет сглаживать дисбаланс между спросом и предложением, чтобы не допустить резких курсовых колебаний. Подробнее эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По оценке банкира, в течение недели 18 – 24 мая спрос на валюту ориентировочно на 10 – 15% будет выше предложения, прежде всего из-за активности трейдеров топлива. В то же время объем интервенций регулятора будет оставаться относительно стабильным и не будет превышать 800 – 850 миллионов долларов в неделю.

Активное участие Нацбанка и в дальнейшем будет сдерживать резкие скачки или падение курса на межбанке. В свою очередь на него будет ориентироваться наличный рынок, поэтому существенного расширения разницы между ценами покупки и продажи валюты пока не ожидают.

Среди факторов, которые прямо или косвенно будут влиять на рынок на следующей неделе, эксперт выделяет несколько ключевых:

Уровень потребительских цен на фоне подорожания топлива и общего тренда к ускорению инфляции. Геополитическую экономическую ситуацию в мире, в частности напряженность вокруг Ормузского пролива, что непосредственно влияет на стоимость энергоносителей. Уровень международной макрофинансовой поддержки Украины, а также сроки поступления новых траншей. Экономические последствия российской агрессии против Украины. Ситуацию на фронте и активное противодействие врагу.

Какое влияние имеют трейдеры горючего?

Основные покупатели валюты – это импортеры топлива, поведение которых будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом нефтяном рынке, что в течение 18 – 24 мая вряд ли улучшится.

Поэтому трейдеры и в дальнейшем будут активными, формируя спрос на валютном рынке на фоне потребности в оплате энергоносителей и рисков дальнейшего роста цен.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Цены будут оставаться высокими, риски обострения ситуации на Ближнем Востоке сохранятся. Именно поэтому в ближайшее время не стоит ожидать существенного изменения поведения покупателей валюты.

Курс евровалюты в Украине традиционно будет ориентироваться на мировые торги пары евро – доллар. Вероятно, следующей неделе их соотношение существенно не изменится и составит 1,16 – 1,18.

Интересно! Среди самых известных валют "тихой гавани", которые обычно не обесцениваются даже в периоды рыночных потрясений, называют американский доллар, швейцарский франк и японскую иену.

Характеристики рынка с 18 по 24 мая:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,75 – 44,20 гривны за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 43,75 – 44,35 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро...

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 18 мая. Доллар будет стоить 44,07 гривны, тогда как евро – 51,26 гривны.