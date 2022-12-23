Доллар против корзины из 6 валют: реакция рынка на новые данные об экономике США

Позиции доллара США на рынке в ходе сегодняшних торгов почти не изменились. Этому способствовали свежие данные о состоянии американской экономики. Больше об этом – читайте на Финансы24.

Доллар США вернулся к отрицательной динамике на рынке, хотя позиции этой валюты остаются достаточно стабильными на рынке после обнародования более мощных данных по американской экономике, информирует издание Reuters.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на пятницу, 23 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,24 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял на 0,20%, а колебался в диапазоне 104,16 – 104,51. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Евро немного вырос по отношению к доллару США. Речь идет о показателе на уровне 0,1%. В то же время иена упала на 0,2% до 132,62 за доллар. Однако следует учитывать, что японская валюта была на пути к недельному росту примерно на 3% после того, как в начале этой недели Банк Японии принял решение об изменение ключевой политики по облигациям.

Эксперты раскрыли ключевые причины, которые помогли доллару США существенно укрепить позиции на рынке в 2022 году, как установить несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

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