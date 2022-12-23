Долар проти кошика з 6 валют: реакція ринку на нові дані про економіку США

Позиції долара США на ринку під час сьогоднішніх торгів майже не змінилися. Цьому сприяли свіжі дані про стан американської економіки. Більше про це – читайте на Фінанси24.

Долар США повернувся до від'ємної динаміки на ринку, хоча позиції цієї валюти залишаються досить стабільними на ринку після оприлюднення більш потужних даних щодо американської економіки, інформує видання Reuters.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на п'ятницю, 23 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,24 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив на 0,20%, а коливався в діапазоні 104,16 – 104,51. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Євро трохи виросло стосовно долара США. Йдеться про показник на рівні 0,1%. Водночас єна впала на 0,2% до 132,62 за долар. Проте варто враховувати, що японська валюта була на шляху до тижневого зростання приблизно на 3% після того, як на початку цього тижня Банк Японії ухвалив рішення про зміну ключової політики щодо облігацій.

Експерти розкрили ключові причини, які допомогли долару США суттєво зміцнити позиції на ринку у 2022 році, як і встановити кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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