От чего зависит курс валюты в обменных пунктах и почему он везде разный

Нацбанк ежедневно публикует официальный курс валют, который многие считают основным ориентиром на рынке. Однако при обмене долларов или евро украинцы в основном видят совсем другие цифры.

Почему цены в обменных пунктах различаются

Дело в том, что финансовые учреждения могут самостоятельно определять собственные коммерческие курсы покупки и продажи иностранной валюты. В деталях наличного рынка Украины разбирался 24 Канал.

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По данным Дия.Бизнес, банки покупают и продают иностранную валюту между собой на межбанке, регулятором которого выступает Нацбанк. Именно спрос и предложение на этом рынке в значительной степени формируют курсы, которые впоследствии финучреждения предлагают своим клиентам.

Правда, на конечные цены могут влиять уровень конкуренции в конкретном регионе, объемы наличности в кассе, операционные расходы, а также собственная валютная стратегия. Поэтому разница обычно есть даже между вывесками соседних обменных пунктов.

К слову, курс покупки (когда валюту в клиента покупают) обычно ниже, а курс продажи (когда валюту клиенту продают) – выше. Разница между ними называется спредом, и именно он является одним из источников дохода финансовых учреждений.

Напомним, обменные пункты и банки, имеющие лицензию на валютно-обменные операции, должны работать по четким правилам. В частности, принимать подлинные банкноты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют официальным образцам, даже если такие деньги имеют незначительные потертости.

В случае возникновения инцидентов украинцы могут обратиться с жалобой непосредственно в Нацбанк, позвонив на горячую линию или заполнив форму на официальном сайте.