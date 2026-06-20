Чому ціни в обмінниках відрізняються

Річ у тому, що фінансові установи можуть самостійно визначати власні комерційні курси купівлі та продажу іноземної валюти. У деталях готівкового ринку України розбирався 24 Канал.

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За даними Дія.Бізнес, банки купують і продають іноземну валюту між собою на міжбанку, регулятором якого виступає Нацбанк. Саме попит і пропозиція на цьому ринку значною мірою формують курси, які згодом фінустанови пропонують своїм клієнтам.

Щоправда, на кінцеві ціни можуть впливати рівень конкуренції в конкретному регіоні, обсяги готівки в касі, операційні витрати, а також власна валютна стратегія. Тож різниця зазвичай є навіть між вивісками сусідніх обмінних пунктів.

До слова, курс купівлі (коли валюту в клієнта купують) зазвичай нижчий, а курс продажу (натомість продають для клієнта) – вищий. Різницю між ними називають спредом, і саме він є одним із джерел доходу фінустанов.

Нагадаємо, обмінники та банки, які мають ліцензію на валютно-обмінні операції, повинні працювати за чіткими правилами. Зокрема, приймати справжні банкноти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають офіційним зразкам, навіть якщо такі гроші мають незначні потертості.

У разі виникнення інцидентів, українці можуть звернутися зі скаргою безпосередньо до Нацбанку, зателефонувавши на гарячу лінію, або заповнивши форму на офіційному сайті.