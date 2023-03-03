Последние изменения на рынке

В ходе торгов в четверг, 2 марта, Индекс доллара США вырос на 0,47% к 104,98, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,39 – 105,18.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 96,63, по данным CNBC.

Доллар усилил позиции на рынке благодаря сильному рынку труда в США. Это один из факторов, способствующих дальнейшему повышению базовой ставки американским центробанком для подавления инфляции, пишет CNBC.

Напомним, что доллар установил несколько рекордов в 2022 году именно благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва. В ходе последней торговой сессии зафиксировали такую динамику других валют, по данным издания Reuters:

Евро упало на 0,71% против доллара;

против доллара; Британский фунт потерял 0,76%;

Японская иена ослабла 0,44%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.