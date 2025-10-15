Почему доллар падает?

Снижение ставок ожидается в течение следующих нескольких месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Прибыль (во вторник) была достаточно хорошей, а индекс S&P открылся с низким уровнем, но в течение дня на самом деле имел достаточно хорошую сессию. Я думаю, что доллар получал неплохие потоки из-за ухудшения настроений относительно риска, поэтому улучшение, казалось, фактически ослабило его,

– отметил валютный стратег ING Франческо Песоле.

Стоит отметить то, что оптимизм на европейских рынках, связанный с ситуацией во Франции повлиял на курс евро. Сейчас эта валюта выросла на 0,17% и достигла – 1,16265 доллара.

Обратите внимание! Индекс доллара (именно он показывает курс американской валюты, относительно 6 валют) упал на 0,2%. Этот показатель достиг – 98,843.

Что происходило с другими валютами, относительно доллара:

австралийский доллар вырос;

японская иена выросла.

Заметьте! Вырос и фунт стерлингов на 0,33%. Эта валюта достигла – 1,3363 доллара.

Что происходит с курсом доллара в Украине?

Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. В то же время ожидаемый люфт колебаний в течение октября: 41,20 – 42,20 гривны.

С 13 по 19 октября валюта на межбанке будет находиться в пределах: 41,20 – 41,60 гривны за доллар. А вот на наличном рынке ситуация ожидается следующая: 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Важно! 15 октября официальный курс доллара в Украине – 41,75 гривны, сообщает НБУ.