Подлежат ли обмену доллары, где есть штамп?

Финансовые учреждения Украины обязаны обменивать все банкноты, которые прошли проверку и не считаются значительно изношенными, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Заметим, что НБУ отменил понятие незначительно изношенных банкнот еще в 2023 году. Соответственно, эти купюры обязаны обменивать.

В то же время значительно изношенные банкноты отдаются на инкассо, это специальная процедура при которой:

вашу банкноту банк передает иностранному банку-корреспонденту, чтобы провести обмен;

после осуществления этого обмена, вы получаете не всю сумму, ведь инкассо проводится по тарифам финучреждения (то есть за вычетом комиссии).

Обратите внимание! Чтобы состоялся обмен, штамп или печать не должны превышать общую площадь в 200 миллиметров в квадрате.

Почему на банкнотах могут быть штампы?

Вариантов почему на купюре есть штампы много. Среди основных версий стоит выделить:

небольшие печати используют в странах Африки, чтобы точно убедиться, что эти доллары настоящие;

также часто говорят, что эти штампы используют мошенники или, наоборот – правоохранители;

иногда метки на валюте ставит казино.

Важно! Это могут быть контрольные отметки, в частности, из Центробанка.

Что нужно знать о курсе доллара сейчас?

В течение октября курс доллара будет стабильным. Колебания ожидаются незначительные. Предположительно, доллар будет находиться в пределах 41,20 – 42,20 гривны.

В течение этой недели, то есть, с 13 по 19 октября валюта будет находиться в пределах 41,20 – 41,60 гривны за доллар на межбанке. А вот на наличном рынке курс ожидается: 41,25 – 41,65 гривны.

Заметьте! 13 октября официальный курс доллара в Украине – 41,60 гривны, сообщает НБУ.