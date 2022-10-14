Индекс доллара США завершает четверг, 13 октября, возвращением к отрицательной динамике на рынке. Важную роль сыграл новый отчет по инфляции в Штатах.

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Актуальные позиции доллара США

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,46, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,76%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,46, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,76%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 2,56%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,61%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,19%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,54%.

Ситуация на валютном рынке