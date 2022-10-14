Індекс долара США завершує четвер, 13 жовтня, поверненням до від'ємної динаміки на ринку. Важливу роль зіграв новий звіт щодо інфляції у Штатах.
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Актуальні позиції долара США
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,46, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,76%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 112,46, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник послабив позиції на 0,76%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 2,56%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,61%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,19%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,54%.