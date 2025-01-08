Курс доллара на сегодня

В среду, 8 января, доллар США демонстрирует положительную динамику, а также удерживает позиции на высоком уровне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Более того, американская валюта достигла нового максимума за 52 недели.

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На рынок влияют последние данные о состоянии американской экономики, которые свидетельствуют о ее устойчивости. Они вызвали скачок доходности и уменьшили некоторые ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы США. Напомним, что центробанк предупреждал, что будет проводить более обрежную монетарную политику в 2025 году.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 109,53;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,83, вырос на 0,27%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,55 до 108,87.

Интересно! Доллар США – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. В годовом исчислении доллар вырос более чем на 7%.

Курс евро упал примерно на 0,5%. Отрицательную динамику демонстрирует и фунт стерлингов. Тогда как японская иена упала до минимума почти за 6 месяцев.