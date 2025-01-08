Курс долара на сьогодні

У середу, 8 січня, долар США демонструє позитивну динаміку, а також утримує позиції на високому рівні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Ба більше, американська валюта досягла нового максимуму за 52 тижні.

Актуально США та ОПЕК+ спровокували різкі зміни на ринку нафти

На ринок впливають останні дані про стан американської економіки, які свідчать про її стійкість. Вони спричинили стрибок прибутковості і зменшили деякі ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи США. Нагадаємо, що центробанк попереджав, що буде проводити більш обрежну монетарну політику в 2025 році.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 109,53;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі торгується на рівні 108,83, зрісши на 0,27%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,55 до 108,87.

Цікаво! Долар США – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. У річному розрахунку долар зріс на понад 7%.

Курс євро впав приблизно на 0,5%. Від'ємну динаміку демонструє й фунт стерлінгів. Тоді як японська єна впала до мінімуму майже за 6 місяців.