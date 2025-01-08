Что происходит на мировом рынке нефти

Во время торгов в среду, 8 января, нефть вернулась к росту. Сырье дешевело предыдущие два дня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Ставка на нефть: в какую компанию Баффетт инвестировал более 400 миллионов долларов

На рынок влияют новости о сокращении предложения от России и других членов ОПЕК+. Также фактором являются данные, показавшие неожиданное увеличение количества вакансий в США. Это свидетельствует о расширении экономической активности и, как следствие, рост спроса на нефть.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 37 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 77,42 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 44 цента или на 0,6%. Контракты на американскую нефть стоят 74,69 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: