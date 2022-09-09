По состоянию на 9 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 108,77, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня котировки упали на 0,85%. Индекс начал день на уровне 109,57. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,10, по данным CNBC.
В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 108,81, согласно WSJ. С начала торгового дня этот показатель утратил 0,80%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
за месяц он пошел вверх на 3,03%;
за последние 3 месяца этот показатель вырос на 4,55%;