Какие курсы валют?

В пятницу, 1 августа, евро остался близким к двухмесячному минимуму – около 1,14 доллара. Европейская валюта продолжает испытывать давление из-за восприятия сделки с Вашингтоном как неравноправной, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Курс без потрясений или с сюрпризом: банкир спрогнозировал цены на начало августа

Укрепление доллара также было поддержано и другими факторами: иена опустилась до четырехмесячного минимума. Японская валюта продолжила резкое падение после того, как Банк Японии дал понять, что не спешит возвращаться к повышению процентных ставок.

Интересно! Курс иены составляет 150,46 за доллар.

Швейцарский франк подешевел на 0,26%, до 0,81 за доллар. При этом рынки стран Азии, охватила распродажа: негативная реакция на пошлины прокатилась по всему региону.

Примечательно! Филиппинское песо упало до шестимесячного минимума, тайваньский доллар – до самого низкого уровня с начала июня, а южнокорейская она опустилась до значений, которые в последний раз наблюдались в середине мая.

Индекс доллара США, отражающий его курс по отношению к корзине из шести основных валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), на этой неделе, как ожидается, вырастет на 2,4%.

Это будет самым сильным недельным приростом с сентября 2022 года, когда он поднялся на 3,1%.

Важно! Сейчас индекс доллара достиг отметки 100,14. Это является максимумом с 29 мая.

Почему растет курс доллара?

Повышенные тарифы коснулись разных стран неравномерно, что отразилось на курсах их валют. Так, Канада столкнулась с 35-процентной пошлиной вместо ранее обсуждаемых 25%, что на короткое время ослабило канадский доллар на 0,12% – до уровня 1,38 канадского доллара за американский, самого низкого с 22 мая.

В краткосрочной перспективе укрепление доллара выглядит оправданным. Большинство новостей о тарифах уже отыграны рынком. Главным событием недели стало снижение евро. В перспективе торговая сделка между ЕС и США станет еще одним фактором давления на европейскую валюту

– считает директор Electus Financial Майк Хулахан.

Подписанное в воскресенье рамочное соглашение между Евросоюзом и США подверглось резкой критике со стороны французского руководства и председателя торгового комитета Европейского парламента из Германии, которые считают его несправедливым в отношении Европы.