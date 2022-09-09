Індекс долара США закінчує цей робочий тиждень із суттєвим спадом. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 9 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 108,77, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,85%. Індекс почав день на рівні 109,57. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,10, за даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 108,81, згідно з WSJ. З початку торгового дня цей показник втратив 0,80%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 3,03%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,55%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,47%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,62%.

Ситуація на валютному ринку