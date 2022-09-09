Станом на 9 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 108,77, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,85%. Індекс почав день на рівні 109,57. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,10, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 108,81, згідно з WSJ. З початку торгового дня цей показник втратив 0,80%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців: