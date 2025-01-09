Почему снова растет доллар

Во время торгов в четверг, 9 января, доллар США растет в цене. Американская валюта также торгуется вблизи максимума за два года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар снова растет в цене на фоне подорожания государственных облигаций и неопределенности вокруг таможенной политики Дональда Трампа, инаугурация которого запланирована на 20 января.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 109,53;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 109,14, выросши на 0,04%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,94 до 109,19.

Напомним, что на предыдущей торговой сессии Индекс доллара США достиг нового пикового уровня за 52 недели – 109,53. Кроме того, доллар – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. За год доллар подорожал более чем на 7%.

Сильные позиции доллара на рынке давят на курс японскую иену, британский фунт и евро. Более того, курс евро колеблется возле минимума за два года. К тому же инвесторы опасаются, что курс может упасть до 1 доллара.