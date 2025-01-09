Что происходит на мировом рынке нефти

В четверг, 9 января, эталонные бренды нефти падают в цене второй день подряд. Сырье дешевело на фоне новостей из США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В США зафиксировали существенное увеличение запасов топлива. Стоит понимать, что Штаты – это крупнейший потребитель нефти в мире. При этом ожидания роста спроса на топливо зимой и опасения относительно сокращения предложения ограничили падение цен на нефть.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 8 центов. Сорт нефти торгуется на уровне 76,08 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 11 центов. Контракты на американскую нефть стоят 73,21 доллара за баррель.

К теме! Обе марки нефти завершили предыдущую торговую сессию, зафиксировав спад более чем на 1%. На рынок давили сильные позиции доллара США и увеличение резервов топлива в США.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: