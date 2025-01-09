Чому знову росте долар

Під час торгів у четвер, 9 січня, долар США зростає в ціні. Американська валюта також торгується поблизу максимуму за два роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Долар знову росте в ціні на тлі подорожчання державних облігацій та невизначеності навколо митної політики Дональда Трампа, інавгурація якого запланована на 20 січня.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 109,53;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 109,14, зрісши на 0,04%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,94 до 109,19.

Нагадаємо, що на попередній торговій сесії Індекс долара США досяг нового пікового рівня за 52 тижні – 109,53. Крім того, долар – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. За рік долар подорожчав на понад 7%.

Сильні позиції долара на ринку тиснуть на курс японську єну, британський фунт та євро. Ба більше, курс євро коливається біля мінімуму за два роки. До того ж інвестори побоюються, що курс може впасти до 1 долара.