26 мая, 15:44
Обновлено - 15:47, 26 мая
Курс доллара снова побил рекорд: какую цену установил НБУ на 27 мая
Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 27 мая. Доллар в очередной раз обновил максимум цены в Украине.
Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 26 мая торгуется по 44,24 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 25 мая. Официальный курс евро составляет 51,52 гривны, следовательно его цена выросла на 19 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 27 мая курс валюты будет таким:
- доллар – 44,27 гривны (+3 копейки);
- евро – 51,51 гривны (-1 копейка).
Интересно! Предыдущий рекорд в Украине американская валюта установила 25 мая – 44,26 гривны по курсу Нацбанка.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 26 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,97 гривны, а продажа – по 44,46 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,14 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,77 гривны, а продажа – по 44,17 гривны.