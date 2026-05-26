26 мая, 15:44
Обновлено - 15:47, 26 мая

Курс доллара снова побил рекорд: какую цену установил НБУ на 27 мая

Анастасия Безейко

Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 27 мая. Доллар в очередной раз обновил максимум цены в Украине.

Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 26 мая торгуется по 44,24 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 25 мая. Официальный курс евро составляет 51,52 гривны, следовательно его цена выросла на 19 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 27 мая курс валюты будет таким:

  • доллар – 44,27 гривны (+3 копейки);
  • евро – 51,51 гривны (-1 копейка).

Интересно! Предыдущий рекорд в Украине американская валюта установила 25 мая – 44,26 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 26 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,97 гривны, а продажа – по 44,46 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 44,14 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,77 гривны, а продажа – по 44,17 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 26 мая был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,80 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 51,54 гривны, а продажа – по 51,64 гривны;
  • в обменниках – покупка в среднем была по 51,48 гривны, а продажа – по 51,86 гривны.

Что о ситуации говорят эксперты

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько объяснила, что важным фактором для гривны остается монетарная политика Нацбанка.

В частности, учетная ставка на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым депозитам и одновременно сдерживает избыточный спрос на валюту. Именно поэтому доллар пока не демонстрирует резких скачков даже несмотря на постепенный рост.

В течение этой недели банкир прогнозирует колебания курса под влиянием спроса на импорт, ситуации на внешних рынках и активности покупателей валюты на межбанке. Однако благодаря действиям регулятора рынок имеет шансы остаться "относительно стабильным".

